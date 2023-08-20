20 августа, 16:07

APA Corporation инвестирует $1,4 млрд в нефтяной сектор Египта в 2024 году

Гендиректор компании Джон Кристман заявил, что APA Corporation "надеется на поддержку правительства для продолжения расширения своего присутствия на египетском рынке"

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Американская компания APA Corporation намерена инвестировать около $1,4 млрд для развития проектов в нефтяном секторе Египта в 2024 году. Об этом сообщил кабмин арабской республики по итогам прошедших в Каире переговоров премьер-министра Мустафы Мадбули с руководством компании.

"Генеральный директор APA Джон Кристман заявил, что компания надеется на поддержку правительства для продолжения расширения своего присутствия на египетском рынке и намерена инвестировать около $1,4 млрд в Египет в следующем году", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице кабмина в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На встрече речь также шла "о планах по увеличению добычи нефти в Египте в целом за счет продолжения модернизации в области поиска и разведки нефти".

Египет в настоящее время активно развивает свой энергетический сектор. В конце прошлого года Миннефти республики объявило об открытии 53 новых месторождений нефти и газа в Западной пустыне, Суэцком заливе, Средиземном море и дельте Нила. 

Теги:
СШАЕгипет
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация