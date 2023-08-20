Из морского порта Архангельска по СМП отправился второй субсидируемый каботажный рейс

Продолжительность рейса составит до 75 суток

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Теплоход "Северный проект" отправился из морского порта Архангельска во второй в этом году субсидируемый каботажный рейс, маршрут которого проходит через порты Приморского края и Магадана. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Теплоход "Северный проект" вышел из порта Архангельска во второй в этом году субсидируемый каботажный рейс по расширенному маршруту с заходом в порты Певека, Приморского края и Магадана с применением льготных тарифов на морскую перевозку. Рейс реализуется в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути", входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, продолжительность рейса составит до 75 суток. Отправка судна по льготному тарифу стала возможной после того, как летом этого года правительство РФ расширило параметры программы субсидирования перевозок по Северному морскому пути. Благодаря этому к субсидируемым перевозкам теперь можно привлекать суда по договору фрахта. Субсидии на компенсацию выпадающих доходов от льготных тарифов выделяет Минвостокразвития.

"Организация регулярных перевозок способствует снижению логистических издержек для широкой номенклатуры грузов. Второй рейс пройдет в период летне-осенней навигации. С 14 августа в порту Архангельска велись погрузочные работы, сегодня судно вышло в направлении Певека. Логистика рейса была изменена, расширен перечень портов, чтобы максимально охватить самые отдаленные районы и доставить товары людям", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова.

Всего в этом году запланировано три каботажных рейса. Контейнеровоз "Севморпуть" завершил субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург - Восточный - Петропавловск-Камчатский - Мурманск. Еще один будет выполнен "Севморпутем" по маршруту Санкт-Петербург - Восточный - Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург с 10 октября по 3 декабря.