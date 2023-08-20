Российские эксперты допустили возобновление зерновой сделки

Как отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сначала РФ должна получить твердые гарантии выполнения своих условий по поставкам российского продовольствия на рынки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Зерновая сделка может быть возобновлена в новом формате, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что вначале РФ должна получить твердые гарантии выполнения своих условий по поставкам российского продовольствия на рынки. "Или авансом выполнение части условий, которые раньше были поставлены, но не выполнены, - указал он. - В таком случае возобновление зерновой сделки вполне возможно".

При этом эксперт допустил, что требования РФ по поставкам зерна на рынки будут выполнены. "Если Россия будет категорически настаивать на своем и требовать выполнения значительной части условий еще до начала нового зернового соглашения", - указал он. При этом Жарихин обратил внимание, что "круг заинтересованных в сделке как вовне, так и внутри РФ настолько широк", что соответствующие переговоры и подписание нового соглашения вполне вероятны.

Новые маршруты поставок

Возвращаться к зерновой сделке в старом формате, по всей видимости, нереально, отметил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов.

В беседе с ТАСС он допустил, что может быть заключено новое соглашение с альтернативными маршрутами поставок российской зерна. Появившаяся в немецких СМИ информация о возможности заключения новой зерновой сделки между Россией, Турцией и Катаром в Будапеште говорит о проработке такого вопроса, указал Барабанов. "Сейчас я не знаю, насколько можно доверять этой информации о возможной встрече в Будапеште между Турцией, Катаром и руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, - признал он. - Во всяком случае, та информация, которая была, говорит о том, что, возможно, будет альтернатива по поставкам российского зерна. Если это все будет каким-то образом формализовано, то в этом и будет альтернатива".

Барабанов отметил, что может быть выработана рабочая схема для поставок российского зерна через Турцию и Катар. "Но при этом, видимо, будет подразумеваться, что украинское зерно как шло, так и идет, поскольку корабли уже пошли новые, за исключением одного судна, которое остановили и досматривали, другие сухогрузы не досматриваются, - уточнил он. - Видимо, это таким образом и будет".