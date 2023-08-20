"Белджи" в 2023 году выпустило 40 тыс. автомобилей

Всего предприятие намерено в этом году произвести 60 тыс. машин, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белорусско-китайское предприятие "Белджи" в 2023 году произведет 60 тыс. автомобилей, 40 тыс. машин уже сошли с конвейера. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.

"Президентом [Белоруссии Александром Лукашенко] была поставлена жесткая задача в этом году произвести 60 тыс. легковых автомобилей. Хочу сказать, что данная задача беспрекословно будет выполнена. По состоянию на сегодняшний день 40 тыс. автомобилей произведено и реализовано", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Говоря о реализуемой на предприятии программе локализации производства и выпуска автомобилей под собственным брендом Belgee, Пархомчик отметил, что "следующий год - 2024-й и 2025-й - будет очень сложным". "Мы должны будем создать за короткий период штамповочное производство для того, чтобы производить все компоненты кузова для нашего предприятия. Нам нужно создать производство по сварке конструкций. Поэтому переходим к этапу создания дополнительных мощностей из расчета в двухсменном режиме работы [производить] 80 тыс. автомобилей в год", - сообщил вице-премьер, добавив, что в настоящее время обсуждается возможность локализации производства двигателей внутреннего сгорания.

"У нас есть еще одно соглашение с одной из китайских компаний, которая уже доставила два кроссовера на сертификацию. Данные машины не будут пересекаться с продукцией, которую производит компания "Белджи". Эти кроссоверы более такого бизнес-класса, более дорогие. В ближайшее время мы должны их сертифицировать - это август месяц. С сентября к нам поступают машинокомплекты для производства этих машин. Сборку будем производить на известном предприятии "Юнисон", которое находится в ожидании работы", - проинформировал Пархомчик. Предприятие "Юнисон" ранее производило в Белоруссии сборку автомобилей зарубежных марок, а также занимается производством спецтехники на базе микроавтобусов, фургонов и легковых машин.

В конце июня президент Белоруссии подписал указ, предписывающий государственным органам и организациям закупать в качестве служебных и специальных легковых автомобилей машины производства "Белджи".

Завод "Белджи" работает в Минской области с ноября 2017 года. Его производственные мощности позволяют выпускать до 60 тыс. автомобилей в год.