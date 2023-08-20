Bild: российские удобрения заполнили рынок Германии

Их импорт в ЕС вырос за год в пять раз, сообщила газета

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Российские удобрения заполнили германский рынок, в то время как траты на их производство в свете отказа от газа из РФ в самой Германии выросли на 150%. Об этом сообщила газета Bild.

Издание пишет, что экспорт удобрений не подпадает по санкции ЕС. "И в то время, когда в России газ стоит дешево, отказ от российского газа для химической промышленности [Германии] имеет фатальные последствия: цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти - на 150%", - говорится в статье. "Результат - газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным. Одновременно импорт российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года вырос в пять раз", - отметила газета.

В итоге германские производители столкнулись с угрозой прекращения производства. Bild указала на то, что ранее концерн BASF сообщил о закрытии завода по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь же трудности, по ее информации, испытывает другая химическая компания, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKWP), которая производит удобрения на своей фабрике с 1915 года. С 2005 года она инвестировала в производство €1,5 млрд, а в последнее время еще €400 млн для перехода с газа на другие технологии. SKWP обосновала возникшие сложности "узаконенным политиками дешевым импортом [удобрений] из России в Германию", отметила газета.

"Вся отрасль производства удобрений в Германии работает, неся огромные потери", - заявил Bild министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. По его словам, "возникает вопрос, почему за прошедшие месяцы импорт российского газа в Германию в форме карбамида (мочевины) и аммиака смог вырасти". Он утверждал, что РФ может, "как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака". "Германские и европейские производственные площадки вынуждены закрываться или как минимум сокращать производство, поскольку Россия может беспрепятственно наполнять рынок дешевыми удобрениями", - сказал Шульце. Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.