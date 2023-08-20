В ЮАР сообщили о консультациях для возобновления экспорта зерна из региона Черного моря

Республика также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, отметил президент ЮАР Сирил Рамапоса

ПРЕТОРИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) продолжает консультации в целях возобновления зерновой сделки, а также ведет работу в рамках миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации в связи с предстоящим саммитом БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.

"Мы продолжаем участвовать в консультациях с целью открыть Черное море для экспорта зерна на мировые рынки, - сообщил глава государства. - В рамках мирной инициативы стран Африки по урегулированию украинского кризиса мы также продолжаем участвовать в усилиях с тем, чтобы дети, которые были вынуждены покинуть свои дома на Украине, вернулись в свои семьи, чтобы продолжался обмен военнопленными".

Рамапоса подчеркнул, что ЮАР полностью привержена Уставу ООН, включая положение, согласно которому все страны-члены должны решать свои противоречия мирными средствами. "Мы твердо уверены, что диалог, посредничество и переговоры являются единственным путем для прекращения конфликта и достижения устойчивого мира, - заявил глава государства. - Мы поддерживаем принцип территориальной целостности и суверенитета всех стран и народов".