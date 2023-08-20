Белоруссия в рамках соглашения с РФ планирует производить 12-местный самолет

По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика, для производства самолета, в частности, потребуется участие 407-го Минского завода гражданской авиации и 558-го авиационного завода в городе Барановичи

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белоруссия планирует в рамках соглашения с РФ организовать на своей территории производство легкого 12-местного самолета. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.

"Во время визита премьер-министра Республики Беларусь [Романа Головченко] в Екатеринбург [в июле на выставке "Иннопром-2023"] было подписано соглашение, и мы планируем производить у себя легкий 12-местный самолет ЛМС-401, приобрести все компетенции. И очень важно, что мы сейчас <...> на этапе разработки опытно-конструкторских работ. То есть, наши конструкторы будут работать, разрабатывать, только потом будем это производить", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

По словам Пархомчика, для производства самолета "потребуется участие 407-го [Минского завода гражданской авиации], 558-го [авиационного] завода в городе Барановичи, потребуется строительство дополнительных производственных мощностей в части механообработки и в части строительства корпуса для сборки данных самолетов". "Кроме этого, наши промышленные предприятия, опять же, 407-й, 558-й заводы, уже вступили в тесную кооперацию с предприятиями Российской Федерации, которые производят другие летательные аппараты, самолеты. Мы тоже уже берем на себя обязательства по поставке и обработке определенных комплектующих, по поставке данных деталей на конвейеры Российской Федерации", - проинформировал вице-премьер.

Программа и самолет

В середине августа посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что по совместному белорусско-российскому самолету, "который будет непосредственно производиться в Республике Беларусь, на сегодняшний день начаты только проектные работы, и пока говорить окончательно о модели, об объемах финансирования, даже о вместимости этого самолета, рано".

В начале июля в рамках проходившей в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2023" представители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии и Минпромторга РФ подписали межведомственную программу в области авиастроения. Тогда пресс-служба Госкомвоенпрома сообщила, что "достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета". Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что российско-белорусский самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, завершить его сертификацию планируется в 2027 году. Он уточнил, что созданием воздушного судна займется Уральский завод гражданской авиации и белорусский 558-й авиационный ремонтный завод.

В настоящее время в России ведутся работы по развертыванию производства девятиместного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал", который должен стать заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2. Планируется, что сертификация самолета с российским двигателем будет проведена в 2024 году, поставки самолетов заказчикам предполагается начать в 2025 году.