Объем согласуемых Минском и Москвой проектов по импортозамещению составляет 37 млрд рублей

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что стороны приняли решения, которые позволили значительно сократить сроки реализации проектов

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Объем согласуемых Белоруссией и РФ 12 проектов в сфере импортозамещения составляет 37 млрд рублей. Об этом сообщил белорусский вице-премьер Петр Пархомчик.

"Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, те, которые приняты белорусской и российской сторонами. Дополнительно еще на сегодняшний день на согласовании находятся 12 проектов на сумму 37 млрд рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Пархомчик отметил, что стороны приняли решения, которые позволили значительно сократить сроки реализации проектов. "По 17 инвестиционным проектам мы уже сократили сроки реализации от полутора до двух лет. Мы принимаем быстрые решения и в части и проектирования, и при строительстве одновременно", - сказал вице-премьер.

В начале июля Пархомчик заявил о том, что совместные белорусско-российские проекты в сфере импортозамещения, для реализации которых Россия открыла кредитную линию на сумму $1,5 млрд, будут выполнены в течение ближайших двух-трех лет.

В ноябре 2022 года Белоруссия и Россия подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд российских рублей, которые будут направлены на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций. При кооперации с российской стороной предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии. Ранее было определено, что перечень импортозамещающих проектов с Россией открытый.