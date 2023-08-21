В России на 30% вырос спрос на обучающие курсы по разработке игр

Эксперт отметил, что популяризация IT будет продолжаться и сказываться на заинтересованности в получении навыков для работы в индустрии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Спрос на профильные образовательные программы в сфере разработки игр в образовательной компании Ultimate Education в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос на 30%, на платформе Skillbox - на 17%. Об этом сообщили ТАСС в компаниях.

"Направление "Игры" сохраняет стабильный интерес (+17%), так как сама по себе гейм-индустрия активно продолжает расти", - сообщил ТАСС сооснователь и директор департамента по развитию бизнеса образовательной платформы Skillbox, входящей в холдинг VK, Сергей Попков. Он добавил, что популяризация IT будет продолжаться и сказываться на росте спроса на обучение.

"Тренды на импортозамещение делают какие-то программы более популярными, например, С++ или 1С, а какие-то менее [популярными], например, мобильная разработка. При этом заметный интерес мы наблюдаем к направлениям, на которые внешние факторы никак не влияют. Так, например, в этом полугодии прирост пользователей на программы по Python-разработке составил почти 25% год к году", - добавил Попков.

"За первое полугодие 2023 года интерес к профильным образовательным программам в компании Ultimate Education, в частности в сфере разработки игр, вырос на 30%, а в сфере дизайна - на 79% год к году", - сообщил гендиректор компании Павел Мосейкин. Он уточнил, что также растет спрос на получение профессии юрист в IT.

Ранее в исследовании Hi-Tech Mail.ru сообщалось, что почти половина опрошенных россиян хотят построить карьеру в IT-сфере, 11% из них готовы перейти в профессию в течение года, однако рынок труда перенасыщен начинающими специалистами.