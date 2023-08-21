FT: лидеры БРИКС обсудят увеличение доли расчетов в национальных валютах

По данным издания, речь о создании единой валюты или об отказе от доллара как такового не идет

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Заключение соглашения, которое увеличило бы долю торговых расчетов в национальных валютах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), может обсуждаться на предстоящем саммите объединения в Йоханнесбурге. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

При этом, по информации издания, речь о создании единой валюты или об отказе от доллара как такового не идет. В этой связи издание заметило, что шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в середине августа заметил, что объединение не ставит перед собой цели дедолларизации.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.