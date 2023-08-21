Большинство россиян готовы потратить на отпуск не более 50 тыс. руб. на человека

Поехать в путешествие по стране планируют 40% опрошенных, собирающихся отдохнуть в сентябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (60%) при планировании бюджета на отпуск в сентябре 2023 года закладывают не более 50 тыс. рублей на человека, каждый четвертый готов потратить от 51 до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах опроса сервиса "Работа.ру" и компании "Сберстрахование", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян (60%) при планировании бюджета на отпуск закладывают не более 50 тыс. рублей на человека. Каждый четвертый (25%) готов потратить от 51 до 100 тыс. рублей, еще 7% — от 101 до 150 тыс. рублей. 5% готовы заплатить более 200 тыс. рублей за человека, а 3% — от 150 до 200 тыс. рублей", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, планируют пойти в отпуск в сентябре 28% россиян. При этом 16% опрошенных возьмут полноценный отпуск, а 12% — несколько дней. Намерены поехать в путешествие по России 40% планирующих отпуск на сентябрь. Наибольшим спросом пользуются поездки в Краснодарский край (18%), Москву (16%) и Санкт-Петербург (10%). Также россияне собираются на Алтай, в Минеральные Воды, на Урал (по 6%), в Дагестан, Карелию, Калининград (по 4%) и города Золотого кольца (3%).

В то же время 30% респондентов, планирующих отдыхать в сентябре, останутся дома, а 18% поедут на дачу. За границу отправятся 12% респондентов. Путешествия длительностью до пяти дней планируют 42% опрошенных, 18% респондентов будут в отъезде от 10 до 14 дней, 16% — 6-7 дней, 13% — 8-10 дней, 11% - более 14 дней, сообщили эксперты.

Опрос проводился среди 3,6 тыс. человек из всех регионов страны.