В Хабаровске в сентябре проведут Дни Республики Беларусь

В городе устроят выставку белорусской продукции и презентуют возможности страны

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Выставку белорусской продукции проведут в Хабаровске для развития бизнес-сотрудничества, сообщается на сайте регионального правительства.

"В планах обсуждение форматов сотрудничества и B2B-переговоры. С продукцией белорусского машиностроения, товарами пищевой и легкой промышленности хабаровчане и гости краевой столицы смогут ознакомиться на организованной у [СК] "Арены "Ерофей" выставке-ярмарке", - говорится в сообщении. Будут проведены встречи с представителями власти и деловых кругов для обмена опытом и заключения новых партнерских соглашений.

Дни Республики Беларусь состоятся 5-10 сентября в Хабаровском крае. Презентация возможностей страны будет проходить во время V Дальневосточного форума предпринимателей в рамках бизнес-форума "Хабаровский край - Республика Беларусь".

Дни Республики Беларусь пройдут по заключенному между правительством Хабаровского края и правительством страны соглашению о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Выставка на открытой площади СК "Арена "Ерофей" будет работать шесть дней, там будет представлена крупногабаритная техника от Минского автозавода, образцы сельскохозяйственной и специальной техники, выпускаемой под брендом "Беларус", а также комбайны, бороны, картофелесажалки от других белорусских производителей. Кроме того, планируется организовать ярмарку, которая сможет порадовать гурманов и ценителей качественной мясной и молочной продукции. Желающие смогут приобрести и текстиль для дома, трикотажные изделия.