Товарооборот Китая с другими странами БРИКС в январе - июле вырос на 19,1%

Он составил более $330 млрд

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Объем торговли Китая с другими странами - участницами БРИКС в январе - июле составил 2,38 трлн юаней (более $330 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 19,1%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

"Торгово-экономическое сотрудничество между странами объединения постоянно укрепляется, БРИКС стало важным драйвером, способствующим восстановлению мировой экономики", - подчеркивается на сайте ведомства.

В нем уточняется, что за семь месяцев китайский экспорт в прочие страны объединения вырос на 23,9%, до 1,23 трлн юаней ($170 млрд). Импорт из государств БРИКС в Китай увеличился на 14,3%, составив 1,15 трлн юаней ($160 млрд).

Согласно статистике ГТУ, в 2022 году товарооборот КНР и других стран БРИКС вырос на 17%, достигнув 3,69 трлн юаней ($512 млрд).

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике пройдет XV саммит объединения, на котором будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.