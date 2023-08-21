Экспорт электромеханических товаров из Китая в страны БРИКС в январе - июле вырос на 38%

Он составил $105,49 млрд

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Экспорт электромеханических товаров из Китая в прочие страны БРИКС в январе - июле увеличился в годовом исчислении на 38%, составив 759,45 млрд юаней ($105,49 млрд). Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, государства - члены объединения закупают примерно две трети продукции, поставляемой Китаем на внешние рынки. Что касается электромобилей, их экспорт в страны БРИКС увеличился в стоимостном выражении в семь раз (точная сумма в юанях или долларах не приводится - прим. ТАСС).

Согласно опубликованной статистике, поставки китайских литиевых аккумуляторов в страны объединения в январе - июле выросли в 2,29 раза.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике пройдет XV саммит объединения, на котором будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.