У аграриев Ростовской области в 2023 году на 20% вырос спрос на семена местной селекции

По словам руководителя селекционного центра аграрного научного центра "Донской" Дмитрия Марченко, основными потребителями семян являются восточные районы Ростовской области, Калмыкия, Воронежская, Волгоградская, Саратовская и Пензенская области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Спрос на семена аграрного научного центра "Донской", где в том числе селекционируют устойчивые к болезням сорта, в 2023 году вырос на 20% среди аграриев Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил замдиректора по научной работе, руководитель селекционного центра аграрного научного центра "Донской" Дмитрий Марченко.

Среди наиболее устойчивых сортов, которые можно рекомендовать аграриями под будущие посевы, по словам Марченко, можно выделить сорта "Вольный Дон", "Раздолье", "Краса Дона", "Шеф", "Донская степь".

"Наши сорта подходят для различных регионов, в том числе и для Ростовской области. По Ростовской области у нас в этом году наблюдается тенденция по увеличению спроса именно на наши сорта, по сравнению с прошлыми годами. В среднем спрос увеличился на 20%. При этом основные потребители наших семян - это Волгоградская область, восточные районы Ростовской области, там где засушливые условия, Калмыкия, и в последние годы Воронежская область, Саратовская, Пенза", - сказал Марченко.

По его словам, рост спроса на ростовскую селекцию обусловлен и климатическими особенностями. Большое количество осадков весной 2023 года, а также высокая температура воздуха подвергли растения многим болезням в естественных условиях, что позволяет ученым проводить анализ всего поступающего материала и рекомендовать аграриями наиболее выносливые сорта.

"Мы работаем над качеством, плюс у нас большое внимание уделяется устойчивости именно к листовым болезням. Если мы передаем сорта, то они минимально отражают болезни. В этом году даже если мы наблюдали зеленый лист, температура на почве у нас по метеостанции до 40 градусов была и представьте испарение. Лист просто-напросто не работал, то есть как в бане находились листья растений, фотосинтез не проходил", - добавил Марченко.