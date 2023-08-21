Предприниматели Петербурга стали лидерами в СЗФО по итогам премии "Экспортер года"

Победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные производства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприниматели Санкт-Петербурга, занимающиеся экспортом своей продукции и услуг, признаны лидерами на Северо-Западе России по итогам всероссийской премии "Экспортер года". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского экспортного центра, который входит в группу ВЭБ.РФ.

"Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Западном федеральном округе. Лидером округа по экспортным результатам стал Санкт-Петербург. Петербургские компании заняли больше всего призовых мест - 24", - отмечается в сообщении.

Победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные производства. Лучших определяла специальная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений.

"Развитие экспорта для нашего города исторически имеет важное значение. Петербург традиционно занимает первое место среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту. Высокие результаты петербургских компаний - это слаженная работа предпринимателей, региональных и федеральных органов власти. Росту доли экспортных поставок способствует система мер поддержки, содействие переориентации наших компаний на новые рынки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Поддержка отечественных экспортеров

По данным пресс-службы, премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В этом году все компании, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от РОСЭКСИМБАНКа (группа РЭЦ): символичные 2 023 рубля вне зависимости от суммы гарантии, но не более 10 млн рублей.

"Перед промышленностью Северо-Западного федерального округа очень остро стоял вопрос адаптации к новым условиям из-за ориентации в силу объективных причин на западные рынки. Отрадно, что предприятия региона не сбавили обороты, смогли расширить географию присутствия за счет новых рынков сбыта и увеличить экспортную выручку. Реагируя на запросы компаний, мы запустили также отдельные меры, направленные именно на поддержку экспортеров СЗФО и загрузку местных портов", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова.

По оценке заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина, несмотря на непростые климатические условия, в Северо-Западном федеральном округе динамично развивается сельское хозяйство и растет объем поставок продукции АПК за рубеж.

"Наибольший экспортный вклад вносят продукция масложировой отрасли и пищевой и перерабатывающей промышленности, а также рыба и морепродукты. Самые высокие результаты по поставкам на мировой рынок демонстрируют Калининградская, Мурманская области и Санкт-Петербург. Премия "Экспортер года" позволяет нашим производителям расширить географию экспорта и открывает перед ними новые рынки сбыта", - приводит пресс-служба слова Левина.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве на форуме "Сделано в России" 19-20 октября. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.