Волгоградские аграрии до 2024 года намерены заложить 150 га плодово-ягодных садов

К 2030 году в регионе планируют увеличить производство фруктов и ягод до 85 тыс. тонн

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 150 га плодово-ягодных садов заложат аграрии Волгоградской области до 2024 года, благодаря чему общая площадь плодовых насаждений региона по итогам года превысит 7,1 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

"Увеличение объемов производства [плодово-ягодной продукции] в первую очередь обеспечивается за счет высоких темпов закладки современных интенсивных садов. В 2022 году заложено 259 га многолетних насаждений. С начала года уже заложено 107 га. Всего до конца года планируется заложить 150 га", - сказали в комитете, пояснив, что площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в Волгоградской области на сегодняшний день составляет 7 тыс. га, из которых 5 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте.

Волгоградская область занимает восьмое место в России по площади плодово-ягодных насаждений и пятое место - по их производству. Благодаря тому что в регионе начали плодоносить недавно заложенные интенсивные и суперинтенсивные сады, урожай волгоградских фруктов и ягод в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах в 2022 году на 8,3% превысил показатели 2021 года. За последние девять лет производство плодов в коллективном секторе Волгоградской области выросло на 80,3% - до 71,59 тыс. тонн. К 2030 году планируется увеличить производство фруктов и ягод до 85 тыс. тонн. Основные виды выращиваемых на территории региона фруктов и ягод - яблоки, вишня, черешня, земляника садовая.

"Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди которых - стимулирующие субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Также садоводческие предприятия области имеют возможность получать господдержку для возмещения части затрат на выполнение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством и техническим перевооружением мелиоративных систем", - добавили в комитете.

Лидером отрасли является группа компаний "Сады Придонья". Сегодня это более 3,7 тыс. безопорных и шпалерных садов на территории Городищенского, Иловлинского, Калачевского муниципальных районов, в первую очередь, это яблоня и вишня. Ежегодная площадь закладки составляет более 250 га новых садов. Благодаря современным агротехническим приемам и внедрению системы капельного орошения организация добилась высокой урожайности семечковых и косточковых культур. Для обеспечения отрасли посадочным материалом на территории Волгоградской области осуществляет свою деятельность ООО "Сады Придонья - питомник", мощностью производства 500 тыс. саженцев в год.