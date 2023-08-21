21 августа, 06:06

"Известия": Audi и BMW отключили российских дилеров от собственного ПО

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В одном из дилерских центров Audi сообщили, что альтернативного программного обеспечения пока нет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель Audi (входит в состав концерна Volkswagen) ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сотрудника одного из дилерских центров в РФ.

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Менеджер одного из дилерских центров Audi рассказал изданию, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен уже два месяца назад. "Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, - блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее", - отметил он. Менеджер также добавил, что альтернативного программного обеспечения пока нет.

"Известия" направили запрос в AGR Automotive group (ранее - ООО "Фольксваген груп рус") с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об отключении дилеров Skoda, Audi, Volkswagen от ПО, однако в компании комментировать ситуацию отказались.

В то же время в российском дилерском центре BMW "Борисхоф" подтвердили "Известиям", что BMW отключил Россию от своего ПО. В "Автодоме" сообщили газете, что доступ к онлайн-сервисам для BMW там осуществляют через "дополнительные резервные каналы".

Ранее в дистрибьюторе "МБ рус" сообщили "Известиям", что российские дилеры были отключены от онлайн-систем ПО Mercedes-Benz. 

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© Информационное агентство ТАСС
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