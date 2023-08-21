Минсельхоз сообщил, что контролирует обеспечение предприятий отрасли трудовыми ресурсами

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что основной производитель пищевого яйца в России предупредил ретейлеров о рисках изменений графика отгрузок и отмены части согласованных заказов из-за дефицита персонала

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минсельхоз России постоянно контролирует ситуацию с обеспечением отраслевых предприятий трудовыми ресурсами, ведется работа по осуществлению бесперебойной работы отрасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что птицефабрика "Синявинская" - основной производитель пищевого яйца в России - предупредила ретейлеров о рисках изменений графика отгрузок и отмены части согласованных заказов из-за дефицита персонала. Из-за массового оттока персонала, в основном мигрантов, производителю не хватает 25-30% работников, что не позволяет сформировать полноценные смены для производства готовой продукции, отмечает издание.

"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет оперативный мониторинг в части обеспечения предприятий трудовыми и материально-техническими ресурсами. Совместно с отраслевым сообществом ведется скоординированная работа по осуществлению бесперебойной работы отрасли", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, отечественные предприятия птицеводства работают в штатном режиме. Подотрасль показывает устойчивые темпы роста. Так, с января по июль производство мяса птицы выросло на 1,3%, до 3,79 млн тонн, яиц - на 3,5% до 22,25 млрд штук.