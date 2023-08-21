Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м

Общий рост цены с начала дня составляет около 16%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Цена газа в Европе в начале биржевых торгов в понедельник поднялась почти до $480 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщений о возможных забастовках работников австралийских СПГ-заводов в сентябре, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет около 16%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $478 за 1 тыс. куб. м, или €42,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне Reuters сообщал, что профсоюзы работников морских газовых платформ компании Woodside Energy на шельфе Австралии объявили о планах провести забастовку уже 2 сентября.

10 августа Bloomberg информировало, что возможные забастовки работников профильных австралийских заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкий рост цен. По данным агентства, сотрудники компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение стачек на трех крупных предприятиях. Австралия с Катаром и США входит в число крупнейших в мире экспортеров СПГ.