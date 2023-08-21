21 августа, 06:43

В ЕАБР прогнозируют сохранение экономического роста в Белоруссии по итогам 2023 года

В Евразийском банке развития фиксируют, что в республике идет ускорение роста экономики в годовом выражении

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают некоторое замедление темпов роста белорусской промышленности, но набранная в первой половине 2023 года динамика обеспечит высокий показатель ВВП по итогам года.

"В оставшиеся месяцы текущего года по мере повышения базы сравнения промышленность и ВВП замедлят темпы роста. Вместе с тем динамичный рост в первой половине года обеспечит высокий итоговый рост ВВП за 2023 год", - говорится в опубликованном отчете организации.

В ЕАБР фиксируют, что в республике идет ускорение роста экономики в годовом выражении. "ВВП вырос на 2,9% год к году по итогам января - июля 2023 года после 2% за январь - май 2023 года. Промышленность по-прежнему является основным драйвером роста (прирост на 7,1% год к году в январе - июле после 6% в январе - июне)", - говорится в сообщении. Однако, поясняют эксперты, помесячная динамика указывает на замедление роста: плюс 13,7% год к году в июле после плюс 15,5% год к году в июне, при этом на июль предыдущего года приходилась максимальная глубина спада промышленного производства.

Согласно параметрам прогноза социально-экономического развития республики, рост ВВП по итогам 2023 года запланирован на уровне 3,8%. 

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