Казахстан и Вьетнам намерены довести объем взаимной торговли по итогам года до $1 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в открытии нового этапа взаимоотношений с азиатской страной

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в открытии нового этапа взаимоотношений с Вьетнамом и также рассчитывает, что объем взаимной торговли двух стран по итогам года будет доведен до $1 млрд. Об этом заявил его президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Ханое с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на переговорах Токаев сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в $500 млн, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла $600 млн, а "до конца года планируется доведение этой важной цифры до $1 млрд".

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества Астаны и Ханоя в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах. "Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене", - приводит пресс-служба слова Токаева.

Президент Вьетнама в свою очередь отметил, что республика придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает его важным партнером в Центральной Азии. "Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время", - приводит пресс-служба Токаева слова вьетнамского лидера.

Токаев прибыл во Вьетнам с официальным визитом 20 августа. Помимо встреч с руководством страны, он также намерен посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.