На северо-западе Москвы построят многофункциональный центр с медкластером

Учреждение будет оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с дополнительным спектром услуг горожанам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Инвестор построит многофункциональный центр с медицинским кластером в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город предоставит застройщику земельный участок площадью 0,6 га для реализации масштабного инвестпроекта. В Хорошево-Мневниках инвестор возведет многофункциональный центр с медицинским кластером, который позволит оказывать широкий спектр помощи взрослым и детям", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

Специализированный застройщик "ПСФ "Крост" планирует построить центр по адресу: улица Демьяна Бедного, владение 24. Он будет оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с дополнительным спектром услуг горожанам.

"Земельный участок без проведения торгов будет предоставлен застройщику в аренду на пять лет. За это время он должен построить и ввести в эксплуатацию многофункциональный центр с медицинским кластером суммарной площадью почти 30,5 тыс. кв. м", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Как отметили в мэрии, для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов с 2016 года. Статус МаИП могут получить проекты, направленные на развитие столичной инфраструктуры и создание рабочих мест. Предпочтение отдается новым производствам, спорткомплексам, социальным объектам.

"Медицинская инфраструктура - одна из важнейших городских функций и один из наиболее сложных для реализации объектов недвижимости, требующих специальных технологий, знаний и компетенций. Сегодня городские инвестиционные проекты в сфере медицины показывают невероятный экспоненциальный рост и задают высочайшую планку частной медицине. Наше научно-производственное объединение принимает участие в крупнейших и технологически сложнейших городских проектах по строительству медицины: это и больница в поселении Вороновском, и реконструкция столичных поликлиник. Мы знаем, как проектировать и строить здания медицинского назначения и создавать лучшие мультифункциональные медицинские учреждения будущего", - заключил гендиректор концерна "КРОСТ" Алексей Добашин.