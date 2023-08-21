Европа накопила более 100 млрд куб. м газа в своих подземных хранилищах

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 91,05%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Европейские страны накопили в своих подземных хранилищах (ПХГ) более 100 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 91,05% (на 13,44 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 100 млрд куб. м газа.

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону уже в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю. В прошлом году пиковая заполненность газовых хранилищ ЕС была достигнута в середине ноября - 95,64%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что Европа может заполнить свои газовые хранилища практически на 100% уже к середине сентября, но даже такие высокие запасы в случае холодной зимы и полной остановки поставок газа из России могут привести к нестабильности на рынке зимой. МЭА также допускало, что к концу грядущего отопительного сезона запасы в ПХГ ЕС могут опуститься ниже критических 20%.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечали в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.