"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,5 млн куб. м через "Суджу"

Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в первой половине августа 2023 года на 24% ниже прошлогодних, но Европа накопила к отопительному сезону уже более 100 млрд куб. м. Цены на газ продолжают колебаться, он торгуется по цене около $480 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,5 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,5 млн куб. м на 21 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку объема в 41,6 млн куб. м.

Накануне объем прокачки составил 41,3 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 19 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 25 млн куб. м. В то же время закачка составляла 371 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 91,05% (на 13,44 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 100 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ), считают в российском холдинге.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе прогнозируются выше климатической нормы. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляла около 14%, в августе в среднем подросла до около 15%, по состоянию на 20 августа оказалась ниже 9%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы летом замедлились из-за заполненности хранилищ и низких цен. При этом возможные забастовки работников австралийских СПГ-заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены лишь на 44% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в августе - в среднем около $382 за 1 тыс. куб. м.