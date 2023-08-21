Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО за I полугодие увеличилась до 26,9 млрд рублей

Выручка оператора составила 209,9 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль сотового оператора "Мегафон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2023 года составила 26,9 млрд рублей против 11,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в отчетности, опубликованной впервые с четвертого квартала 2021 года.

Выручка оператора за отчетный период выросла в годовом сравнении на 13% и составила 209,9 млрд рублей. Сервисная выручка за первое полугодие 2023 года возросла почти на 14% и достигла 188,1 млрд рублей - за счет увеличения дохода от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширения абонентской базы.

Выручка от продаж абонентского оборудования за шесть месяцев текущего года выросла на 7,2% до 21,8 млрд рублей. База абонентов сотового оператора увеличилась на 1,3% и составила 75,8 млн. абонентов.

Показатель CAPEX "Мегафона" за отчетный период возрос на 99,4% - до 71 млрд рублей. Как отмечается в отчете, основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению в декабре прошлого года товарного знака Yota за 27 млрд рублей.

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Крупнейшим акционером компании является USM Group.