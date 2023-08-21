Материковый Китай из-за обнаружения опасных личинок приостановил закупку манго у Тайваня

Центральные власти КНР также потребовали от Тайваня усилить соответствующие меры контроля

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Власти материкового Китая в понедельник приостановили закупку манго у тайваньского региона в связи с обнаружением на фруктах вредоносных личинок. Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Если эти живые организмы попадут в материковую часть нашей страны, они будут представлять серьезную угрозу аграрному производству и экологической безопасности", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что Пекин предупредил Тайбэй об этой мере. Центральные власти КНР также потребовали от Тайваня усилить соответствующие меры контроля.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - один из регионов КНР.