Лавров сообщил, что повышение роли нацвалют будет в центре внимания на саммите БРИКС

По словам главы МИД РФ, в числе безусловных приоритетов также - укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов объединения, совершенствование платежных механизмов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС будут в центре внимания на саммите объединения в ЮАР. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

"В числе безусловных приоритетов - укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах. Планируется, что эти вопросы будут в фокусе внимания на саммите БРИКС в Йоханнесбурге", - подчеркнул министр.

При этом, как отметил глава российского МИД, перед членами объединения не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы или превратиться в нового "коллективного гегемона". "Наоборот, члены "пятерки" последовательно выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику холодной войны и геополитические игры с нулевой суммой. БРИКС стремится предложить инклюзивные решения, основанные на коллективном подходе", - продолжил Лавров.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Ранее в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел второй саммит Россия - Африка.