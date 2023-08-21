21 августа, 07:14

Лавров заявил, что Россия и многие другие страны снижают зависимость от доллара

Как отметил глава МИД РФ, попытки коллективного Запада "повернуть эту тенденцию вспять" во имя сохранения собственной гегемонии имеют прямо противоположный эффект

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

"Не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах. Здесь вспоминаются мудрые слова Нельсона Манделы: "Когда вода начинает кипеть, абсурдно прекращать нагревать ее". И это действительно так", - подчеркнул министр.

Он отметил, что попытки коллективного Запада "повернуть эту тенденцию вспять" во имя сохранения собственной гегемонии имеют прямо противоположный эффект, поскольку "мировое сообщество устало от шантажа и давления со стороны западных элит, от их колониальных, расистских замашек".

"На наших глазах рождается более справедливый многополярный миропорядок. Новые центры экономического роста и принятия глобально значимых политических решений в Евразии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке руководствуются прежде всего собственными интересами, ставят во главу угла национальный суверенитет. И на этой основе добиваются впечатляющих успехов в самых разных областях", - резюмировал глава дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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