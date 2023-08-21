Илья Бурец стал креативным директором в "МТС медиа"

Он ранее занимал должность креативного директора департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Илья Бурец, ранее занимавший должность креативного директора департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви", присоединился к команде "МТС медиа", заняв позицию креативного директора. Информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, который входит в "МТС медиа".

"Илья возглавит девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Kion и займется созданием Центра креативного продюсирования. Также в зоне его ответственности будет уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино", - сказали представители Kion.

Ранее о том, что бывший топ-менеджер "Иви" перешел в "МТС медиа", сообщила газета "Ведомости".

Бурец работает в медиаиндустрии более 15 лет. С 2021 года занимал позицию креативного директора департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви". Он занимался выстраиванием системы по отбору, запуску, контролю производства фильмов и сериалов собственного производства сервиса, среди которых проекты "13 клиническая", "И снова здравствуйте", "Райцентр", "Химера" и другие. Также Бурец отвечал за разработку и реализацию стратегии "Иви - дом талантов", в рамках которой сервис сотрудничал с лидерами индустрии кинопроизводства. В качестве продюсера работал над сериалом "Беспринципные", картиной "Родные" и многосерийным фильмом "Магомаев". В 2012 году создал с партнерами компанию Lunapark, где занимал должность генерального директора. Первым из громких проектов компании, над продюсированием которого работал Бурец, стали фильмы франшизы "Горько!".

"Мы хотим усилить направление производства оригинального контента Kion как флагманское и рады пригласить в команду такого яркого и интересного продюсера, как Илья Бурец. Илье предстоит фактически перезапустить заново работу Центра креативного продюсирования контента с акцентом на увеличение доли наших оригинальных проектов, которые рождаются внутри Kion. За первые три года мы прошли путь от стопки сценариев до заметных зрительских успехов наших фильмов и сериалов", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Kion Игоря Мишина.