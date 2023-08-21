ФАС нашла нарушения при закупках новосибирского ГУ ФСИН

Стоимость контракта, при формировании которого не учли одну из обязательных характеристик, составила 1,7 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы в Новосибирской области обнаружило нарушения при проведении закупки главным управлением ФСИН по региону на сумму 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Новосибирское УФАС рассмотрело жалобу ООО "Фирма Ролитекс" на действия заказчика - ГУФСИН России по Новосибирской области при проведении торгов на поставку банно-прачечного оборудования", - говорится в сообщении.

Максимальная цена контракта - 1,7 млн рублей. Ведомство установило, что заказчик при формировании первого пункта описания объекта закупки не указал одну из обязательных характеристик. Вместе с тем, указанную характеристику заказчик не включил в описание объекта закупки, что является нарушением закона о контрактной системе. "Новосибирское УФАС России предписало ГУФСИН России по Новосибирской области внести изменения в описание объекта закупки и продлить сроки подачи заявок на участие в аукционе", - добавили в ведомстве.