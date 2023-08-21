"Ъ": Boosty могут продать до конца 2023 года

По информации источника издания, покупателем актива может стать VK

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания My.Games ведет переговоры по продаже сервиса монетизации контента Boosty, который после блокировки онлайн-платформы Patreon в России стал одной из самых популярных площадок монетизации контента. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ".

My.Games собирается "провести реструктуризацию" сервиса. Платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года. Как уточняет "Коммерсантъ", есть несколько потенциальных покупателей.

По информации источника издания, покупателем актива может стать VK. В компании отказались от комментариев.