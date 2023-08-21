Расписки Softline на Мосбирже росли более чем на 6%

Их стоимость достигала 255 рублей за бумагу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Стоимость расписок поставщика IT-решений Softline на открытии торгов на Московской бирже росла на 6,16% - до 255 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск стоимость расписок замедлила рост до 2,16% и составляла 245,4 рубля за бумагу.

Ранее в понедельник Softline сообщил, что собирается обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Компания ожидает, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся в конце сентября 2023 года.

Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером компании - ООО "Аталайя". Процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.

При соблюдении условий владельцы ГДР Noventiq могут получить до трех акций ПАО "Софтлайн" за одну ГДР Noventiq. Сначала в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО "Софтлайн". Через 12 месяцев после первого этапа инвестор получит еще одну акцию ПАО "Софтлайн" в расчете на каждую акцию ПАО "Софтлайн", находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа. Через 24 месяца после завершения первого этапа участник обмена получит еще одну акцию ПАО "Софтлайн" в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа.