ЦКБ Алексеева готово поставить "Метеор" для поездок из Ростовской области в Мариуполь

Генеральный директор ЦКБ Сергей Итальянцев отметил, что первые два "Метеора" работают уже вторую навигацию в ХМАО

ЧКАЛОВСК /Нижегородская область/, 21 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Алексеева в Нижегородской области готово поставить "Метеор" Ростовской области для организации маршрутов до Мариуполя, сообщил журналистам генеральный директор ЦКБ Сергей Итальянцев.

"Мы действительно в конце сентября погоним в Ростов первый "Валдай" и потом за ним следующий. Для Ростова два "Валдая" и они сейчас хотят заказать два морских "Метеора", чтобы ходить по морю до Анапы и, насколько я знаю, это маршрут и до Мариуполя", - сказал Итальянцев. "Мы суда готовы строить для всех судоходных компаний России", - сказал гендиректор компании.

По его словам, первые два "Метеора" работают уже вторую навигацию в ХМАО. В этом году предприятие сдаст четыре "Метеора", два "Валдая" и судно на воздушной подушке.

"Валдай", "Метеор" и ЦКБ

Речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23180 "Валдай 45Р" способно обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Судно предназначено для эксплуатации на полноводных реках России от центральной части до Дальнего Востока. Длина составляет 21,3 м, ширина - 5,2 м. Пассажировместимость - 45 человек. Судно способно развивать скорость 65 км/ч, дальность плавания достигает 400 км, экипаж - два человека.

"Метеор 120P" - скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 600 км со скоростью до 80 км/ч. Повышенный до озерного класс мореходности делает возможными перевозки пассажиров по полноводным рекам, озерам и водохранилищам. Головное судно "Метеор 120Р" нового поколения спустили на воду в Нижегородской области в августе 2021 года. Оно было построено по заказу Ханты-Мансийского автономного округа.

ЦКБ им. Алексеева является российским разработчиком экранопланов. Суда на подводных крыльях являются ключевой компетенцией. Предприятием разработано более 40 проектов экранопланов различного назначения и построено свыше 30 единиц этой техники, в том числе имеющие мировых аналогов пилотируемые экранопланы КМ ("Каспийский монстр", первый опытный образец тяжелого экраноплана), "Лунь" и "Орленок".