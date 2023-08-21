В Британии разработали грузовое судно с парусами для экономии топлива

Судно Pyxis Ocean отправится в первый испытательный рейс из Китая в Бразилию в ближайшее время

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. В Соединенном Королевстве разработали проект сухогруза, оснащенного наряду с силовой установкой складывающимися парусами из полимерных композитов высотой 37,5 м. Создатели рассчитывают, что это позволит сократить расход топлива и объемы выбросов углерода в атмосферу.

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, судно Pyxis Ocean, разработанное британской компанией BAR Technologies, отправится в первый испытательный рейс из Китая в Бразилию в ближайшее время.

Отмечается, что паруса позволят сэкономить до 1,5 тонны топлива в день и уменьшить объемы углеродных выбросов за весь срок службы грузового судна на 30%. Сейчас на долю судоходной отрасли в мире приходится около 2,1% мировых выбросов углекислого газа, или 837 млн тонн, указывает Би-би-си.

По прогнозам специалистов, к 2025 году половина новых грузовых судов будет оснащаться подобными парусами. Однако, по словам директора компании Clarksons Research Стивена Гордона, такие технологии подойдут не для всех кораблей, поскольку паруса создали бы помехи при разгрузке, например, контейнеровозов.