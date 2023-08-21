Ассоциация рыболовецких кооперативов Японии выступила против слива воды с АЭС

По данным агентства Kyodo, премьер-министр Японии Фумио Кисида заверил, что правительство защитит интересы местных рыбаков

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Члены ассоциации рыболовецких кооперативов Японии не поддерживают намерение правительства страны слить очищенную от радиации воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил председатель ассоциации Масонобу Сакамото на встрече в Токио с министром экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимурой.

"Мы по-прежнему выступаем против сброса очищенной от радиации воды в океан, - передает слова Сакамото телеканал NHK. - Нас очень тревожит, что процесс слива займет несколько десятков лет. Все, что мы хотим, - это продолжать спокойно заниматься промыслом".

По данным агентства Kyodo, Сакамото встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который заверил его, что правительство защитит интересы местных рыбаков. "Мы берем на себя полную ответственность в вопросе подготовки необходимых мер, которые позволят рыбакам стабильно вести свою деятельность", - подчеркнул Кисида.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику ряда стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.