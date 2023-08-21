Товарооборот Грузии и России с января по июль вырос на 24,7% в годовом выражении

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии, сообщили в республике

ТБИЛИСИ, 21 августа. /ТАСС/. Торговый оборот Грузии и России с января по июль текущего года превысил $1,5 млрд, что на 24,7% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За семь месяцев текущего года ее доля в объеме внешней торговли составила 12,4%. Экспорт товаров из Грузии в РФ с января по июль составил около $416,2 млн (рост на 26,2%), а импорт - порядка $1,08 млрд (24,2%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе - июле 2023 года заняла Турция, торговля с которой превысила $1,6 млн, что на 10,7% больше аналогичного показателя за 2022 год. Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил $1 млрд. Далее следуют Китай ($944,3 млн), Азербайджан ($847,9 млн) и Армения ($734,4 млн).

Общий внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодие текущего года составил более $12,1 млрд (рост на 18% в годовом выражении). Экспорт составил более $3,5 млрд (рост 15,9%), а импорт - более $8,5 млрд (рост 19%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли за шесть месяцев текущего года превысило $4,9 млрд.