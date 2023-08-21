На восстановление вокзала в Курске после атаки беспилотника направят более 100 млн рублей

Подрядчика намерены определить в ближайшее время

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Более 100 млн рублей, по предварительным расчетам, направят на восстановление железнодорожного вокзала в Курске, получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 20 августа.

Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона замгубернатора Курской области Алексей Дедов.

"Аварийно-спасательная служба Курской области совместно с представителями подрядной организации продолжают демонтаж опасных конструкций, планируют в полном объеме эту работу завершить на этой неделе. Сегодня руководством железной дороги будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 млн рублей", - сказал Дедов.

Как отметил Дедов, в результате атаки беспилотника ВСУ было повреждено здание железнодорожного вокзала - кровля, фасад и первая платформа. Вокзал станции Курск является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. В результате возник пожар, пять человек получили ранения от осколков стекла. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства атаки.