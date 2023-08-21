В ДНР частично сняли запрет на вывоз металлического лома во время военного положения

В указе врио главы Дениса Пушилина отмечается, что теперь через территорию республики разрешен транзит лома и отходов цветных или черных металлов

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики частично сняли запрет на вывоз металлического лома. Указ врио главы ДНР Дениса Пушилина опубликован в Telegram-канале "ДНР. Принято".

"Указом врио Главы ДНР № 303 от 21 августа 2023 года внесены изменения в указ от 23 декабря 2022 года № 68 "О запрете вывоза лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ ДНР в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что теперь через территорию ДНР разрешен транзит лома и отходов цветных или черных металлов. Также разрешен вывоз железного лома железнодорожным транспортом в порядке, определяемом главой ДНР. Уточняется, что указ вступил в силу со дня его официального опубликования.