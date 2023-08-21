21 августа, 08:04

SOVICO Group намерена создать в Казахстане торгово-логистический центр

Лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан, сообщили в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Вьетнамская инвестиционная группа SOVICO Group планирует создать в Казахстане торгово-логистический центр. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его переговоров с главой компании Нгуен Тхань Хунгом.

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"Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, казахстанский лидер в свою очередь заверил, что правительством республики "будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов".

Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики. Глава Казахстана находится во Вьетнаме с официальным визитом.

Ранее Токаев заявил на переговорах в Ханое, что Казахстан заинтересован в открытии нового этапа взаимоотношений с Вьетнамом и рассчитывает, что объем взаимной торговли стран по итогам года дойдет до $1 млрд. В рамках его визита подписано 12 документов, в частности, двухлетний план совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом. 

Теги:
КазахстанВьетнамТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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