Банк России намерен включить цифровые рубли в список высоколиквидных активов

Кроме того, регулятор намерен произвести уточнение порядка расчета отдельных категорий оттоков и притоков, который станет обязательным с 1 октября 2024 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России уточняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности. Обсуждение проекта нормативного акта продлится до 4 сентября 2023 года включительно, следует из сообщения на сайте регулятора.

Среди основных изменений - включение в состав высоколиквидных активов (ВЛА) цифровых рублей, корпоративных облигаций на основе национального рейтинга, отнесение к ВЛА собственных облигаций "ДОМ.РФ" (наравне с облигациями государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"), а также включение в расчет показателя краткосрочной ликвидности ВЛА, переданных в обеспечение по клиринговым сертификатам участия при возможности их незамедлительного востребования.

Кроме того, регулятор намерен произвести уточнение порядка расчета отдельных категорий оттоков и притоков, который станет обязательным с 1 октября 2024 года.

До этого срока банки самостоятельно принимают решение о его применении, с доведением информации об этом до уполномоченного структурного подразделения Банка России. Отмечается, что уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности - промежуточный этап в развитии регулирования рисков ликвидности.

В настоящее время Банк России активно работает над новым национальным нормативом краткосрочной ликвидности, который в большей мере сможет учесть национальные особенности. В частности, речь идет о расширенном перечне ВЛА, калибровке коэффициентов притоков и оттоков различных категорий требований и обязательств на основе ретроспективного анализа российского рынка. Структуру нового норматива ЦБ планирует обсудить с банковским сообществом до конца 2023 года.