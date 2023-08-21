Выдача микрозаймов в июле сократилась второй месяц подряд

По данным НБКИ, этот показатель составил 2,86 млн

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Количество выданных в РФ в июле 2023 года микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тыс. рублей) составило 2,86 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8% (в июне 2023 года - 2,95 млн). Выдача микрозаймов сокращается второй месяц подряд после пикового значения в мае 2023 года - 3,03 млн, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июле 2023 года, напротив, несколько выросло - на 3,9% (в июле 2022 года - 2,76 млн). Такой рост в бюро объясняют сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года.

Согласно данным НБКИ, наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июле 2023 года было выдано в Москве (165,1 тыс.), Московской области (139 тыс.), Краснодарском крае (107,6 тыс.), Свердловской области (102,3 тыс.), Республике Башкортостан (98,4 тыс.).

В бюро отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в июле 2023 года выдача микрозаймов уменьшилась в большинстве регионов страны. При этом самое существенное сокращение среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования было зафиксировано в Архангельской (на 5,1%) и Воронежской (на 4,8%) областях, в республиках Татарстан (на 4,6%) и Саха (Якутия) (на 4,6%), а также в Алтайском крае (на 4,4%). Единственным регионом из топ-30, в котором число выданных микрозаймов за месяц, напротив, немного выросло, стала Москва (+0,2%).

"После роста в начале года, в последние два месяца выдача микрозаймов сокращалась. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.