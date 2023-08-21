ЕАБР прогнозирует снижение курса валюты Таджикистана к концу 2023 года

Ожидается рост уровня инфляции из-за повышения потребительских цен в России, говорится в обзоре аналитиков Евразийского банка развития

ДУШАНБЕ, 21 августа. /ТАСС/. Ослабление курса национальной валюты Таджикистана - сомони - ожидается до конца 2023 года, а также рост уровня инфляции из-за повышения потребительских цен в России. Об этом говорится в обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Мы ожидаем, что до конца 2023 года инфляция повысится в связи с ускорением роста потребительских цен в России - главном поставщике импорта в страну, возобновлением постепенного ослабления национальной валюты, а также по причине того, что во второй половине 2022 года в Таджикистане наблюдался относительно медленный рост цен", - говорится в обзоре.

По информации банка, сдерживающее влияние на инфляцию в республике в июле оказывала стабильность курса сомони к доллару. По данным банка, в июле инфляция в Таджикистане составила 2,3% в годовом выражении. Ранее в ЕАБР фиксировали, что майский уровень инфляции в 2,4% стал самым низким показателем с середины 2018 года. Национальный банк Таджикистана в 2023 году прогнозирует инфляцию на уровне 6%.

Курс валюты Таджикистана практически не меняется с февраля 2023 года и остается на уровне около 10,9 сомони за $1, в январе курс составлял около 10,2 сомони за $1. Самое сильное падение курса в последние годы произошло в марте 2022 года, когда он опускался до 13 сомони за $1.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.