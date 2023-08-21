Умер первый гендиректор "Камаза" Лев Васильев

Ему было 98 лет

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Первый директор "Камаза" Лев Васильев умер в ночь на понедельник на 99-м году жизни. Об этом сообщает полпредство Татарстана в РФ на своей странице во "ВКонтакте".

"Ушел из жизни создатель "Камаза" Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни. Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля "Камаза", - говорится в сообщении. Полпредство отметило, что за период работы Льву Васильеву удалось построить "автогигант" и набрать уникальные кадры, привлекая специалистов со всей страны в Набережные Челны.

Отмечается, что Васильев был генеральным директором и завода "Москвич", участвовал в создании первых его автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Полпредство выразило соболезнования жене, родным и близким. Соболезнования также выразил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, отметив вклад Васильева в становление и развитие города.