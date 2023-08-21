Кабмин утвердил дорожную карту газификации Камчатки до 2025 года

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели из федерального центра выделят 12 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило дорожную карту газификации Камчатки, включающую мероприятия для организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) на полуостров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина напомнил, что ранее задачу организации поставок СПГ на Камчатку, в том числе производимого по проекту "Сахалин-2", поставил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство утвердило соответствующую дорожную карту на трехлетний период, где определены этапы и сроки работ, а также источники финансирования. В бухте Раковая Авачинской губы до конца 2025 года введут в эксплуатацию причальные сооружения и все другие необходимые объекты береговой инфраструктуры. На такие цели из федерального центра выделим 12 млрд рублей", - сказал председатель правительства.

За счет внебюджетных средств будет создан плавучий терминал для приема СПГ, а также построены морские суда-газовозы, добавил Мишустин.

"Реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации, чтобы тепло и горячая вода были в домах местных жителей без перебоев и, конечно, по доступным ценам. Это особенно важно в условиях сурового северного климата Камчатки", - заключил премьер.