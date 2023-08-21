Кабмин расширил возможности льготного лизинга для аграриев

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в первую очередь подписанное постановление касается перерабатывающих предприятий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство России расширило возможности льготного лизинга для аграриев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство продолжает поддерживать агропромышленный комплекс. Чтобы упростить приобретение необходимой сельхозтехники и оборудования, корректируем правила предоставления субсидий из федерального бюджета на эти цели", - указал он.

Как пояснил глава кабмина, "подписано постановление, которое дает аграриям возможность активнее участвовать в программах Росагролизинга". В первую очередь это касается перерабатывающих предприятий, не имевших ранее таких преимуществ.

"Мы расширяем и номенклатуру техники, которую теперь можно будет покупать на льготных условиях. Это не только тракторы либо комбайны, но и другой автотранспорт, включая прицепы и железнодорожные вагоны, что позволит уменьшить потери при доставке сырья и продовольствия и нарастить объемы грузоперевозок", - отметил Мишустин.

Премьер сообщил еще об одном решении, принятом правительством для поддержки аграриев. Оно касается тех сельхозпроизводителей, которые уже заключили договор льготного лизинга. "Они смогут реструктуризировать свои платежи. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйство", - пояснил глава кабмина.

В правительстве рассчитывают, что эти меры будут востребованы не только у агропромышленного комплекса, но и у производителей сельхозтехники, машин, оборудования. "О важности расширения лизинговых схем недавно говорил президент. Правительство продолжит предпринимать необходимые шаги для успешного развития отраслей и обеспечения продовольственной безопасности страны, чтобы у наших граждан был широкий выбор качественных продуктов питания", - подытожил Мишустин.