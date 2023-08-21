В Венгрии начался основной этап строительства АЭС "Пакш-2"

Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Росатома начали в понедельник работы в рамках основного этапа сооружения АЭС "Пакш-2" (Венгрия). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"21 августа 2023 года генеральный подрядчик проекта АЭС "Пакш-2" АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+. Подрядчиком - венгерской компанией "Duna Aszfalt Kft" - начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим 6-м блоком. А компания Bauer Magyarorsz g Kft приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства", - говорится в распространенном сообщении.

Выемка грунта в котловане под будущим блоком №6 до 5 м предполагает удаление около 1 млн куб. м грунта. Работу планируется завершить до осени 2023 года.

Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС "Пакш-2" - Paks II. Nuclear Power Plant Ltd выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства. Полученное разрешение о переходе к работам второго этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования как на российских предприятиях, так и на предприятиях - партнерах Росатома.

"Сегодня от имени АСЭ были даны указания производителям о запуске такого производства. Переход проекта в основную стадию позволяет начать строительство всех основных зданий и сооружений. На новом этапе потребуется значительное увеличение персонала, машин и оборудования. Интенсивность работ на проекте будет последовательно расти", - отмечается в сообщении пресс-службы Росатома.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Венгрия будет выступать против введения санкций в отношении российской атомной отрасли, так как подобные рестрикции могут нанести ущерб национальным интересам страны. По его словам, с учетом географических и природных особенностей Венгрии АЭС являются единственным способом производства большого количества энергии, а также безопасным, экологически чистым и дешевым способом производства электроэнергии. Глава МИД Венгрии тогда отмечал, что в республике будут воспринимать все атаки, направленные на предотвращение новых инвестиций в "Пакш", как действия, направленные на нарушение венгерского суверенитета в будущем.

Об АЭС "Пакш"

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до €10 млрд, а общая стоимость работ составит €12,5 млрд. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт. В начале июля глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается летом 2024 года.