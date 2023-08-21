Начальника Свердловской желдороги назначили замглавы РЖД по пассажирскому комплексу

На прежнем посту его сменит Павел Бурцев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Руководителя Свердловской железной дороги Ивана Колесникова назначили замгендиректора РЖД, курирующим пассажирский комплекс, сообщили в пресс-службе РЖД.

Более шести лет эту должность занимал Дмитрий Пегов, который теперь стал замгендиректора компании - начальником дирекции тяги.

Колесников руководил Свердловской железной дорогой с 2019 года. Теперь на этот пост назначен Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок, уточнили в РЖД.