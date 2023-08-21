Райффайзенбанк с сентября установит комиссию в 50% за входящие переводы в долларах

Максимальный размер комиссии составит $10 тыс., минимум - $1 тыс

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Райффайзенбанк с 1 сентября введет комиссию за входящие денежные переводы в долларах США, она составит 50% от суммы перевода, минимум - $1 тыс. Об этом сообщается на сайте банка.

"С 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов - физических лиц, а также малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составит 50% от суммы перевода, минимум 1 тысячу долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 тысяч долларов США", - указано на сайте.

В кредитной организации пояснили, что вынуждены ограничивать количество входящих переводов в долларах в связи с изменением рыночных условий. "Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", - добавили в банке.

Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов - физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

С августа Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.