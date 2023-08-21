Кабмин поручил "Газпрому" заключить договор на СПГ с "Сахалина-2" для газификации Камчатки

Правительство также поручило "Новатэку" разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ в регионе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило "Газпрому" в первом квартале 2024 года заключить договор поставки СПГ с проекта "Сахалин-2" для газификации Камчатки, говорится в распоряжении кабмина.

Кроме того, ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, "Газпром" и власти Камчатки к III кварталу 2025 года должны будут определить оптовую цену на газ (регазифицированный СПГ) для потребителей края, а в IV квартале 2023 года - определить источник финансирования для компенсации разницы между экономически обоснованной ценой на газ и регулируемой оптовой ценой.

Правительство также поручило "Новатэку" в III квартале 2023 года разработать и направить в Росморречфлот инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ в Камчатском крае, а также выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры и разработать проектную документацию.

Строительство объектов береговой инфраструктуры должно пройти в 2024 году, а ввод в эксплуатацию - в I квартале 2025 года. Передана же по комиссионному соглашению для дальнейшей эксплуатации "Газпрому" инфраструктура должна быть в IV квартале 2025 года.

"Новатэку" поручено к II-III кварталам 2025 года за счет собственных инвестиций построить объекты морской части комплекса по приему СПГ в бухте Раковая Авачинской губы (плавучей регазификационной установки и челночных судов-газовозов) и в этот же срок передать их "Газпрому".